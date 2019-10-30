В Черновцах разваливается жилая многоэтажка: появилось видео

Реклама

Потолок сыплется, трещины расползаются на глазах, а крыши практически нет – в центре Черновцов разрушается многоквартирный дом. Его жильцы в панике, ведь уже приближается зима. Люди боятся, что от сильного ветра стены их дома могут просто рассыпаться.

"Когда были два сильных дождя, то у меня в двух комнатах стенка мокрая", – жалуется жительница аварийного дома Людмила Данилюк.

В таких условиях люди живут почти год – с тех пор, как горело соседнее здание и огонь перекинулся на крышу дома. Огонь успел изрядно разойтись и почти разрушил одну из квартир.

Как выяснилось, год назад черновицкие депутаты выделили средства на восстановление дома. Тогда они решили, что на ремонт понадобится 700 тысяч гривен, но с тех пор смета только росла.

"Сложность заключается в том, что это памятник архитектуры и, соответственно, здесь просто работы ремонтные не могут пройти. Здесь нужны ремонтно-реставрационные работы, а это удорожает", – рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого городского совета Владимир Бешлей.

Теперь на ремонт дома чиновники предлагают его жителям скинуться вместе. При этом более половины суммы дают из городского бюджета, но люди не согласны.

"К сожалению, изменилось законодательство, и оно нам не дает возможности полностью осуществлять финансирование этих работ из городского бюджета, поскольку квартиры -частные, дом снят с баланса городского", – отметил Владимир Бешлей.

Если ремонт не случится, в доме, который продувает из всех щелей, люди будут зимовать уже второй раз.

Ранее мы сообщали, что в Лисичанске Луганской области разрушается трехэтажный жилой дом.

Напомним, не так давно в Днепре на женщину упал кусок аварийного фасада.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама