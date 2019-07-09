В Луганской области рушится жилой дом: эвакуированы более 60 жильцов

Сейчас решается вопрос об отселении людей из здания

Фото: Pixabay

В Лисичанске Луганской области разрушается трехэтажный жилой дом. Из здания эвакуировали 61 человека, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как выяснилось, дом по улице Попова, 15 был признан аварийным еще с 2012 года. Сейчас в здании валится штукатурка, а стены покрывают трещины. Всего в доме насчитывается 39 квартир, а построили его в 1944 году.

Сейчас спасатели эвакуировали из здания 61 жителя, в том числе и 22 детей. Жертв и пострадавших нет.

"Органами местной власти решается вопрос об их отселения. На месте происшествия работает оперативная группа ГУ ГСЧС в Луганской области", – отметили в ГСЧС.

Напомним, не так давно в Днепре на женщину упал кусок аварийного фасада. К месту вызвали спасателей, полицию и скорую. Пострадавшую госпитализировали в больницу № 2 с ссадинами и ушибами руки и колена. Также отмечается, что конструкция упала с такой силой, что "разрубала" женщине туфлю.

Также мы писали, что в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита, заблокировав при этом вход в помещение.

Кроме того, ранее в Харькове обрушилась стена жилого дома. Коммунальщики были вынуждены перекрыть подачу газа и электричества.

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