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В Черновцах роженица с COVID-19 "отправила" на карантин весь перинатальный центр

21 апреля, 17:45

Руслан Ровик

Врачам пришлось отправиться на самоизоляцию после контакта с инфицированной пациенткой

На Буковине, которая "лидирует" по числу зараженных коронавирусом, закрыли на карантин перинатальный центр в Черновцах – врачи контактировали с роженицей, инфицированной COVID-19.

Как сообщает местное издание "АСС", центр лишь недавно сдали в эксплуатацию, а теперь он останется закрытым до 29 апреля.

"Врачи центра сейчас находятся на самоизоляции из-за контакта с роженицей, зараженной коронавирусом. Никто из медиков не жалуется на состояние здоровья, однако самоизоляции требуют протокол и меры противодействия распространению COVID-19", – говорится в сообщении.

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Сотрудники центра сдали тесты на коронавирус, и их результаты станут известны в ближайшие дни. В настоящее время рожениц и новорожденных с инфекций, или подозрением на наличие заболевания, принимают в родильном отделении по улице Главной, 129.

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Напомним, что по данным на утро 21 апреля в Украине зафиксировано 6125 случаев инфицирования COVID-19. Из них в Черновицкой области – 988.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, в стране уже умер 161 человек.

О том, какие добрые дела делают украинцы на карантине – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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