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В Черновцах мужчина оказался в больнице с подозрением на коронавирус

29 февраля, 17:17

Руслан Ровик

Мужчина пожаловался на плохое самочувствие, а перед этим он путешествовал по Италии

В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину – он жаловался на температуру и боль в горле, а перед этим путешествовал по Италии.

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

"По данным эпидемического расследования, в путешествии и во время возвращения домой26 февраля он чувствовал себя хорошо. На повышенную температуру и першение в горле мужчина жалуется с 28 февраля", – говорится в сообщении.

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Мужчину доставили в больницу машиной экстренной помощи, началось вирусологическое обследование пациента.

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Напомним, недавно в Совете национальной безопасности и обороны Украины напомнили о правилах безопасности, которые помогут избежать заражения коронавирусом:

Видео: СНБО

Стоит напомнить, что коронавирус уже стал причиной смерти 2924 человек по всему миру. Больше всего погибших оказалось в Китае – 2727, а также в Иране (34 человека), Италии (21 человек). В то же время болезнь продолжает распространяться – ею в мире заразились 85 182 человека.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия температура Черновцы врачи коронавирус

Источник: Сегодня

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