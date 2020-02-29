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Новый коронавирус продолжает уносить жизни: число жертв шокирует

29 февраля, 08:18

Тина Наринецкая

Больше всего смертей после Китая зафиксировано в Иране

Число жертв китайского коронавируса снова возросло – от болезни умерли 2924 человек. Об этом говорится на карте распространения вируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Больше всего смертей зафиксировано в самом Китае – 2 924. После него в печальной статистике следует Иран – там умерли 34 человека. В Италии вирус унес жизни 21 человека. В то же время болезнь продолжает распространяться – ею в мире заразились 85 182 человека. Излечить врачам удалось 39445 человек.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCov. Первыми заболевшими оказались посетители местного рынка морепродуктов, позднее выяснилось, что вирус передается от человека к человеку.

Ранее мы писали, что созвучность пива популярной марки Corona с эпидемией коронавируса COVID-19 сыграла с брендом злую шутку. Очевидно, из-за опасений заразиться люди боятся покупать хмельной напиток. Производитель пива сообщил о колоссальных потерях.

Несмотря на все риски, Украина не будет закрывать границы с теми странами, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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