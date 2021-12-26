В Черновцах случился пожар в Рождественском городке – подростка забрали в больницу

В Черновцах в доме Рождественского городка произошел пожар. В результате 17-летняя девушка получила ожоги и ее госпитализировали в больницу.
Об этом сообщает Суспільне.
Детали ЧП
В доме Рождественского городка в Черновцах произошло возгорание около 5 утра 26 декабря. До приезда спасателей пожар потушили очевидцы.
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17-летняя девушка получила ожоги руки и лица, и в результате ее госпитализировали.
Как рассказал врач-ординатор ожогового отделения Богдан Петрюк, состояние девушки стабильное. Она получила ожоги правой кисти, бедра и верхней части лица. Через 12 дней ее выпишут из больницы.
В Черновцах произошло ЧП. Фото: tamtour.com.ua
В Житомире неизвестные разгромили новогоднюю фотозону
В Житомире неизвестные повредили новогоднюю фотозону. Такое в городе происходит уже второй раз.
Как стало известно, на Михайловской улице уже второй раз повредили праздничную фотозону. Ее установили возле главной елки Житомира.
"Это вторая попытка повреждения установки. Первый раз разбили в вечер открытия елки", – отметили в горсовете.