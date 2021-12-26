В Черновцах случился пожар в Рождественском городке – подростка забрали в больницу

До приезда спасателей огонь потушили очевидцы

В Черновцах случился пожар. Фото: коллаж "Сегодня"

В Черновцах в доме Рождественского городка произошел пожар. В результате 17-летняя девушка получила ожоги и ее госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает Суспільне.

Реклама

Детали ЧП

В доме Рождественского городка в Черновцах произошло возгорание около 5 утра 26 декабря. До приезда спасателей пожар потушили очевидцы.

17-летняя девушка получила ожоги руки и лица, и в результате ее госпитализировали.

Как рассказал врач-ординатор ожогового отделения Богдан Петрюк, состояние девушки стабильное. Она получила ожоги правой кисти, бедра и верхней части лица. Через 12 дней ее выпишут из больницы.

Реклама

В Черновцах произошло ЧП. Фото: tamtour.com.ua

В Житомире неизвестные разгромили новогоднюю фотозону

В Житомире неизвестные повредили новогоднюю фотозону. Такое в городе происходит уже второй раз.

Реклама

Как стало известно, на Михайловской улице уже второй раз повредили праздничную фотозону. Ее установили возле главной елки Житомира.