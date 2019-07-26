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Экс-начальник Одесской полиции отказался давать показания: в СМИ появились подробности

26 июля, 12:54

Головин решил не сотрудничать со следствием, ссылаясь на статью Конституции

Дмитрий Головин
Дмитрий Головин. Фото: Нацполиция

Бывший начальник управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, задержанный 25 июля, отказался от дачи показаний и сотрудничества со следствием.

Экс-руководителя силовиков подозревают в хищении крупной партии контрабандных сигарет, сообщают "Українські новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Он не дает показаний", – говорится в сообщении источника. Он добавил, что в своем отказе Головин ссылается на статью 63 Конституции ("Человек не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения о себе, членах семьи или близких родственниках". – Ред.).

Также стало известно, что экс-начальника областной полиции уже доставили в Киев и 26 августа в суд будет передано ходатайство об избрании ему меры пресечения – прокуроры будут просить для него арест и залог в 22 млн гривен.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего главу облуправления полиции Дмитрия Головина и его экс-заместителя Константина Гейко утром 25 июля. Чиновников подозревают в нарушениях по статьям "Растрата имущества" и "Злоупотребление властью или служебным положением".

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Тег Головин, следствие, полиция, НАБУ

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