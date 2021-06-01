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В Черновцах упал строительный кран, есть пострадавший (фото)

1 июня, 16:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования человека в результате падения крана – подробности

В центре Черновцов, где ведется строительство многоэтажки, упал башенный кран. В результате инцидента травмировался 54-летний водитель техники. Он получил травмы различной степени тяжести.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, медики доставили пострадавшего в больницу для установления диагноза и оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работают правоохранители. Фото: ГУНП

На месте происшествия работают правоохранители. Фото: ГУНП

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Черновицкого районного управления полиции.

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Сейчас правоохранители собирают необходимую информацию для отработки версий несчастного случая.

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Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Фото: ГУНП

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Фото: ГУНП

Ранее мы сообщали, что в Днепре строительный кран упал на бетономешалку. Стрела крана упала на кабину автомобиля и раздавила водителя.

Также напомним, в Одессе грузовой кран влетел в маршрутку с пассажирами.

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