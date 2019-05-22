В Черновцах водители и пассажиры перекрыли центральную улицу города

Шоферы устроили акцию протеста, требуя ремонта центральной дороги

В Черновцах возмущенные водители заблокировали движение по главной улице города и требуют ее отремонтировать, поскольку каждый день из-за ужасного состояния покрытия происходит по нескольку аварий.

Улица Хотинская – одна из главных дорожных артерий города, но асфальта на ней практически нет – сплошные выбоины. Перекрывать дорогу вышли полсотни активистов – шоферов и местных жителей. Под ноги они высыпали сломанные автозапчасти.

Протестующие подчеркнули, что их акция – предупредительная и требовали срочно начать капитальный ремонт.

Так, Олег Шатило живет в одном из домов этой улицы и ездит по ней каждый день. По его словам, каждая поездка обходиться дорого, потому что сразу после нее приходиться ехать на станцию техобслуживания.

"Раз в две недели одна из каких-то запчастей ломается", – признался водитель.

Пенсионерка Наталья Рачук хоть и не имеет собственной машины, но пользуется общественным транспортом и называет поездки аттракционом.

"Час-полтора нужно ждать троллейбуса, и чтобы тебя вытолкали по всех ямах. Я неделю лечу свои почки", – рассказала женщина.

Пообщаться с митингующими приехали чиновники, в том числе городской голова. Он оправдывается: на ремонт дороги нет денег в бюджете.

"Вы можете перекрывать, можете распнуть меня на этом билборде – 120 миллионов на капитальный ремонт Хотинской – нету. Есть три миллиона на текущие ремонты", – заявил черновицкий мэр Алексей Каспрук.

Эти три миллиона гривен были выделены в качестве субвенций из госбюджета, чтобы хоть немного подлатать бездорожье. Что касается капитальной реконструкции дороги – мэр обещает: на днях в горсовете начнут разрабатывать проектную документацию. На это необходимо четыре месяца. Сам ремонт может быть разве что в следующем году.

Ранее"Сегодня" разбирались, как водитель может получить компенсацию за ущерб от ям. В первую очередь, автомобилистам советуют вызывать полицию.

Также мы рассказывали, что будет с дорогами в 2019 году: хайвей до Гданська и ремонт ям. Власти обещают 185 км капитально отремонтированных трасс и тысячи километров "залатанных".

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