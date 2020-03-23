Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,74
29,64

В Черновцах выздоравливает второй пациент с коронавирусом

23 марта, 11:52

Татьяна Власенко

Анализы впервые показали отрицательный результат на COVID-19

Второй пациент в Черновцах, у которого выявили коронавирус, уверенно идет на поправку. Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает АСС.

По ее словам, впервые после подтверждения диагноза его анализы дали отрицательный результат на COVID-19.

"У пациента номер два, у которого подтвердили коронавирус, анализы впервые показали отрицательный результат. Через двое суток будем снова направлять его анализы на исследование. Если результат снова будет отрицательным, это означает, что у нас уже второй пациент выздоровел от этой болезни", – сказала Гусак.

Реклама

Также чиновница рассказала, в воскресенье, 22 марта, из Черновцов в Киев отправили большое количество образцов контактных лиц и лиц с подозрением на коронавирус. Результаты ожидаются уже сегодня, 23 марта.

В тренде
На Донбассе не утихают вражеские обстрелы: где было "жарко"

Напомним, 20 марта в Черновцах из больницы выписали мужчину, у которого впервые в Украине обнаружили коронавирусную инфекцию.

Повторный лабораторный анализ на COVID-19 у 39-летнего пациента показал отрицательный результат, однако он еще некоторое время побудет дома в самоизоляции.

Тем временем, во Львовской области коронавирус подозревают у 94 человек. У одного пациента – положительный результат теста на COVID-19, ожидаются результаты контрольного тестирования. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия Черновцы коронавирус пандемия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусом
В Украине увеличилось количество зараженных коронавирусомУкраина
Штурм автобуса и гигантские очереди: как заробитчане из Польши возвращались в Украину (фото)
Штурм автобуса и гигантские очереди: как заробитчане из Польши возвращались в Украину (фото)Запад
"Медиков везут на работу": в Сети появились фото забитых маршруток во ЛьвовеЗапад
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирус
На Волыни заболели известный врач-пульмонолог и его жена: подозревают коронавирусЗапад
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории еще одной области
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории еще одной областиЗапад
Коронавирус в Черновцах: у двоих пациентов диагностировали пневмонию
Коронавирус в Черновцах: у двоих пациентов диагностировали пневмониюЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...