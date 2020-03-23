В Черновцах выздоравливает второй пациент с коронавирусом

Второй пациент в Черновцах, у которого выявили коронавирус, уверенно идет на поправку. Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает АСС.

По ее словам, впервые после подтверждения диагноза его анализы дали отрицательный результат на COVID-19.

"У пациента номер два, у которого подтвердили коронавирус, анализы впервые показали отрицательный результат. Через двое суток будем снова направлять его анализы на исследование. Если результат снова будет отрицательным, это означает, что у нас уже второй пациент выздоровел от этой болезни", – сказала Гусак.

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Также чиновница рассказала, в воскресенье, 22 марта, из Черновцов в Киев отправили большое количество образцов контактных лиц и лиц с подозрением на коронавирус. Результаты ожидаются уже сегодня, 23 марта.

Напомним, 20 марта в Черновцах из больницы выписали мужчину, у которого впервые в Украине обнаружили коронавирусную инфекцию.

Повторный лабораторный анализ на COVID-19 у 39-летнего пациента показал отрицательный результат, однако он еще некоторое время побудет дома в самоизоляции.

Тем временем, во Львовской области коронавирус подозревают у 94 человек. У одного пациента – положительный результат теста на COVID-19, ожидаются результаты контрольного тестирования. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии.

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