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В Черновцах выздоровевшего от коронавируса мужчину выписали из больницы: видео

20 марта, 15:55

Тина Наринецкая

Повторный анализ на коронавирус оказался негативным

В Черновцах из больницы выписали мужчину, у которого впервые в Украине обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает "Молодий буковинець".

Как выяснилось, повторный лабораторный анализ на инфекцию у 39-летнего пациента показал отрицательный результат, и мужчину сегодня отпустили домой.

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"Сказал, что ему нужно немного восстановиться и тогда он, возможно, расскажет всю историю. Он выписан домой здоровым, на некоторый период дома он все-таки будет находиться дома в самоизоляции", – рассказал главный врач областной больницы Сергей Цинтаро.

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Видео: Сергей Осадчук, Facebook

Напомним, сегодня, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам заявил, что в Черновцах от коронавируса вылечился пациент, у которого первого была диагностирована эта инфекция.

Видео: president.gov.ua

Отметим, что инфекцию мужчина подхватил в Италии, по которой он путешествовал вместе с женой. Супругу пациента тоже направляли на обсервацию, и несколько лабораторных исследований не подтвердили у нее наличия инфекции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Черновцы выписали буковина черновицкая область пациент коронавирус

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