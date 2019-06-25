Митинг в Одессе: водители подрались с активистами, опубликованы фото

Разъяренные дальнобойщики устроили стычку с протестующими



































Под Одессой протестующие местные жители перекрыли трассу, чтобы "выгнать" из села большегрузные автомобили, из-за которых разрушаются дома и дороги. Люди вышли на акцию второй день подряд, причем из-за перекрытой дороги возникла немалая "пробка" из фур.

Как сообщили корреспонденты "Сегодня", перекрыта была Объездная дорога – местные жители остановили проезд грузовиков, пропуская только легковые автомобили.

Одновременно протестующие вышли на улицы Грушевского и Лиманную, Балтскую и Хаджибеевскую дороги, а также на трассу в селе Кривая Балка. Все эти магистрали ведут в Одесский морской порт, куда в основном и направляются фуры.

По словам жительницы Усатово Виктории Корсиковов, что грузовики полностью разрушили главную дорогу в селе, а от вибрации их двигателей на стенах домов появились трещины.

"Они нарушают правила дорожного движения, скоростной и весовой режим. Наша дорога построена в середине прошлого века, она никак технически не предназначена для проезда транспорта, вес которого превышает 24 тонны. Мы просто не можем спокойно жить", — пожаловалась она.

Женщина добавила, что митингующие требуют установить на улице Грушевского знаки, ограничивающие проезд грузового транспорта весом более 10 тонн.

"Все село расположено над катакомбами, и грузовой транспорт создает резонанс. В доме невозможно находиться ни днем, ни ночью, потому что дребезжат стены, посуда. Дома начали трещать. А речи о том, чтобы компенсировать нанесенный ущерб, не идет", — говорит активистка, отмечая, что строения начали разрушаться буквально в последние полгода.

Улицу Грушевского периодически перекрывают уже больше месяца, но результатов акция протеста пока не приносит, а ситуация лишь накаляется. Член исполкома Усатовского сельсовета Лада Гаврилюк заявил, что водители фур даже угрожали митингующим физической расправой.

"Обстановка очень напряжена", — отметила она.

По ее словам, все это время чиновники на просьбы жителей Усатово никак не реагируют.

"Мы обращались во все инстанции. Ни город, ни дорожная полиция, ни "Уктртрансбезопасность" не реагируют. Они делают это намеренно. Усатовский сельсовет принял решение об установке ограничивающих движение знаков "10 тонн" и "Движение с прицепом запрещено". Но на сегодня никто эту схему не согласовал", – возмутилась Гаврилюк.

В свою очередь, водители фур также не скрывали своего недовольства и время от времени ругались с митингующими.

"Я понимаю, что они хотят добиться действий от властей, но пускай они перекрывают Думскую (площадь перед зданием Одесского горсовета. — Авт.), в Киев едут. Мы же ничего не имеем против. Но мы тоже хотим работать, у нас у каждого есть семьи, и мы попадаем на штрафы, когда здесь стоим", – заявил один из возмущенных водителей.

Председатель Усатовского сельсовета Юрий Маковейчук предложил решить вопрос путем строительства альтернативной дороги для заезда в морской порт.

"По разным данным, отвод земли вроде бы был городом осуществлен, вроде бы есть проект, но строительство этой дороги остановилось. И официальных ответов нет", — подытожил Маковейчук.

Стоит отметить, что на акцию приезжали областные и районные чиновники, в частности, замначальника областного управления транспортно-коммуникационной инфраструктуры Александр Гайдук. Вместе с активистами они поехали в облисполком для согласования схем размещения знаков, которые запрещают движение крупногабаритного транспорта в селе.

Напомним, ранее мы сообщали, что на выезде из Броваров, возле КПП Быковня была перекрыта трасса из-за акции протеста. Местные жители протестовали против коррупции в правоохранительных органах.

А перед этим в Киеве на Осокорках акция против застройки закончилась стычками с полицией. Копы задержали около 40 протестующих. Участники, которые во время акции протеста пытались снести забор вокруг строительной площадки, выступают против застройки, поскольку считают ее незаконной.

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