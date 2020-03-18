В Черновицкой области 15 полицейских отправились на самоизоляцию

В Черновицкой области сотрудник полиции контактировал с человеком, инфицированным коронавирусом, а потом контактировал со своими коллегами.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов.
"Он контактировал с группой своих коллег", – сказал чиновник.
Также Геращенко добавил, что сейчас 15 сотрудников полиции уже пятый день находятся в самоизоляции из-за этого случая.
Напомним, ранее мы сообщали, что мать умершей в Черновцах 33-летней женщины заявила, что ее дочь можно было спасти.
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"У нее была сопутствующая неврологическая патология – опухоль возле центрального ствола головного мозга (кавернозная ангиома продолговатого мозга). В октябре 2016 ее прооперировали в Киеве успешно, в последнее время чувствовала себя нормально", – рассказала Людмила.
Отметим, по состоянию на утро утро 18 марта в Украине рассматривают 41 подозрение на коронавирус.
Тем временем украинские города усиливают меры карантина. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".
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