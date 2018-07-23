В Черновицкой области мать с ножом набросилась на сына

В одном из сел Буковины женщина ударила ножом родного сына. Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в Хотинскую центральную районную больницу.

"Следственно-оперативная группа установила, что потерпевшим является 37-летний житель села Недобоевцы. Выяснилось, что в тот день пострадавший распивал дома с 58-летней матерью алкогольные напитки. Между ними неожиданно возник конфликт и мать схватила кухонный нож и вонзила его сыну в живот", – сообщают в полиции.

С проникающим ножевым ранением и повреждением печени потерпевшего госпитализировали в реанимацию.

По данному факту следователи открыли уголовное производство ("Умышленное тяжкое телесное повреждение"). С места преступления сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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