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В Черновицкой области от коронавируса умер депутат

12 мая, 10:14

Тина Наринецкая

Мужчина скончался на 62 году жизни

В Черновицкой области от коронавирусной инфекции умер депутат сельского совета из села Товтры Михаил Кицан. Об этом сообщила Заставненская районная госадминистрация в Facebook.

Мужчине было 62 года. Течение болезни у него усложнили хронические заболевания, и инфекция унесла жизнь мужчины.

Всего же в Черновицкой области коронавирусом заразились 2396 человек. Только за последние сутки в регионе COVID-19 подтвердили у еще 72 человек. 390 буковинцев уже удалось вылечить от инфекции. 11 мая на Буковине умерло трое буковинцев, а госпитализировали 22 человека.

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Как сообщал ранее сайт "Сегодня", в Черновицкой области сохранят ограничения по карантину в более жестком виде по сравнению с другими регионами.

Так, в комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили продолжить действие ограничений на работу магазинов и сферы услуг, а также запрет на посещение детских и спортивных площадок, пребывание в общественных местах без масок, проведение массовых мероприятий и оказание услуг стоматологами.

Как ослабили карантин в столице – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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