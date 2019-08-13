Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погода

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В трех областях Западной Украины резко понизится температура воздуха и выпадут значительные осадки. Грозы, град и шквалы ожидаются также в остальной части западного региона и на севере страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики сообщили, что на западе и севере Украины 14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы, на остальной территории осадков не будет. Резкое снижение температуры прогнозируется во Львовской, Волынской и Ровенской областях (днем до 20-25 °С), на остальной части территории ожидается жара – до 33 °С.

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"Облачно. В западных, днем местами и в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, днем на западе страны местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Кроме того, 14 августа на западе страны ожидаются значительные дожди. В отдельных районах синоптики прогнозируют шквалы 25-28 м/с. А в западных областях 14 августа синоптики прогнозируют снижение дневной температуры до 20-25 °С (на 5-10 °С)", – говорится в сообщении Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что в ГСЧС предупредили о существенном ухудшении погоды в некоторых областях Украины13 и 14 августа.

К слову, в ночь на субботу, 10 августа, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в шести областях Украины из-за дождей, гроз и порывов ветра без электроснабжения остались 129 населенных пунктов.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в Ровенской области из-за урагана электропровода упали на пожилую женщину и ее внучку, пенсионерка погибла.

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