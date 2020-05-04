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В Черновицкой области зафиксировали почти 70 новых заражений коронавирусом

4 мая, 02:25

Елена Вус

Из них 37 - в Черновцах

В Черновицкой области от коронавируса COVID-19 выздоровели 159 человек.

Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

"ПЦР-тесты сегодня показали дважды отрицательный результат (на коронавирус – Ред.) 21 буковинцу. Вместо этого имеем новые случаи заражения", - написал он на своей страничке в Facebook.

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По его словам, 3 мая, лабораторно подтверждено еще 69 случаев коронавируса в области. Из них 37 – в Черновцах.

Таким образом, общее количество инфицированных на Буковине от первого установленного случая составляет 1887 человек.

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Между тем, за последние сутки в Украине сменился регион-"лидер" по распространению коронавируса – больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Одесской области.

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Всего в Украине коронавирусом заражены уже 11 913 человек. Только за последние сутки инфицированных стало больше на 502 украинца. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, были госпитализированы 113 человек. Зафиксировано девять летальных случаев, при этом хорошая новость – 49 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболели 11 913 людей, из них 829 детей и 2325 медиков. Всего выздоровели 1547 человек, а летальных случаев 288.

О том, как украинцы проводят время на изоляции, смотрите в видеоролике:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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черновицкая область коронавирус черновицкая ОГА Сергей Осачук COVID-19

Источник: Сегодня

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