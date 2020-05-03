В Украине почти 12 тысяч зараженных коронавирусом: новые данные

Есть и хорошие новости – более 1500 человек уже выздоровели от COVID-19

В Украине коронавирусом заражены уже 11 913 человек. Только за последние сутки инфицированных стало больше на 502 украинца. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"За прошедшие сутки заболели 502 человека, из них 58 детей и 75 медиков. Были госпитализированы 113 человек. Зафиксировано девять летальных случаев, при этом хорошая новость – 49 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболели 11 913 людей, из них 829 детей и 2325 медиков. Всего выздоровели 1547 человек, а летальных случаев 288", – сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он обратил внимание, что за прошедшие сутки было сделано 5424 ПЦР-тестов на коронавирус. Больше всего за субботу зараженных стало в Одесской области – 80. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 2 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 11 411 случаев COVID-19, из которых 279 летальных. Только за пятницу количество инфицированных выросло на 550 человек. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев.

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Также известно, что за границей умерли от COVID-19 семь украинцев, еще 164 лечатся.

На днях министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, что в Украине есть люди, у которых коронавирусная болезнь протекает бессимптомно. Но чтобы определить количество таких людей, нужно провести массовое тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА-тесты), который сейчас только проходит экспертизу в Украине.

Отметим, что пик заболеваемости в Украине ожидали именно на майские праздники, но несмотря на это, правительство разрешило открыть продуктовые рынки – они впервые за последние два месяца возобновили работу. Корреспонденты "Сегодня" побывали на нескольких в одном из спальных районов Киева и рассказали о первом дне работы рынков.

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