В Украине сменился "лидер" по распространению коронавируса

За сутки по всей территории Украины подтвердили 502 случая COVID-19

За последние сутки в Украине сменился регион-"лидер" по распространению коронавируса – больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Одесской области.

Об этом на брифинге сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Одесской области – 80", - сказал он.

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Также в тройке "лидеров" оказались Черновицкая (73 новых больных) и Тернопольская (45 новых случаев) области.

Всего в Одесской области с начала эпидемии коронавирус диагностировали у 409 человек.

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Напомним, ранее глава Минздрава заявил о том, что врачи ожидают снижения числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантинные меры.

Стоит добавить, что в Украине первый пик коронавируса обещали на середину апреля, но он так и не случился. Позже его прогнозировали на начало мая, но в первые дни месяца пока нет резких всплесков заболевания.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр уже отмечал, что Украине удалось избежать итальянского или испанского сценариев. Степанов объяснил важность карантина.

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