В Черновицкой области жертвами COVID-19 стали трое медиков

В Черновицкой области умерли уже трое медицинских работников, у которых подтвердили коронавирус COVID-19.

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный, передает ИА АСС.

По его словам, на 29 апреля в области подтвердили 264 случая заболевания коронавирусом среди медицинских работников.

Реклама

Так, больше всего заболело медработников из Хотинской районной больницы и Черновицкой областной клинической больницы – 54 и 53 человека соответственно. В Черновицкой городской больнице №1 есть 21 подтвержденный случай, еще 24 медработника заболели из областного центра экстренной медицинской помощи. В других больницах зафиксировано по 10 и меньше случаев заражения среди медперсонала.

"Сюда входят и врачи, и медсестры, и санитарки и др. К сожалению, имеем три факта смерти среди медицинских работников. Все они, кроме COVID-19, имели также сопутствующие болезни", - сказал Черный.

Чиновник также сообщил, что состояние других больных медиков легкой или средней степени тяжести. Ни один медработник с подтвержденным COVID-19 не требует подключения к аппаратам ИВЛ.

Также он отметил, что по результатам эпидемиологических расследований около половины из подтвержденных случаев заболевания медработников произошло во время оказания медицинской помощи. Остальные медики заболели не на рабочем месте.

В тренде Офицер ВСУ уточнил потери боевиков за последние дни

Реклама

В свою очередь, председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в видеообращении сообщил, что 29 апреля в Черновицкой области выздоровели от коронавирусной болезни еще 18 человек. По результатам исследований были установлены новые 82 случая инфицирования. Из них 52 жителя Черновцов.

В общем количество инфицированных на Буковине выросло до 1571. От коронавируса уже вылечились 116 человек.

Напомним, что в Черновцах в зоне риска из-за COVID-19 находятся более сотни детей. С начала эпидемии в городе зафиксировали 83 случая с детьми, которые контактировали с больными с COVID-19. Еще 30 детей контактировали с людьми, у которых подозревают коронавирус.

Также в Черновцах показали скорую, которая выезжает за пациентами с COVID-19.

В Черновцах показали работу скорой для пациентов с коронавирусом Видео: Facebook

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама