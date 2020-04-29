На Буковине более 100 детей оказались в зоне риска из-за коронавируса

В Черновцах, которые продолжает охватывать эпидемия коронавируса, в зоне риска из-за COVID-19 находятся более сотни детей. Об этом в своем Facebook рассказал мэр города Алексей Каспрук.

По его словам, с начала эпидемии в городе зафиксировали 83 случая с детьми, которые контактировали с больными с COVID-19. Еще 30 детей контактировали с людьми, у которых подозревают коронавирус.

"То есть, более сотни маленьких черновчан находятся в зоне риска. И, скорее всего, если бы мы делали быстрое тестирование, то этот диагноз у них был бы подтвержден. Мы так же будем заботиться о них и молиться об их здоровье, и о здоровье взрослых из Черновцов, которые находятся в больницах", – сообщил Каспрук.

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На данный момент в Черновцах коронавирус обнаружили у 16 детей. Четырех из них уже удалось вылечить.

"Из них один – в инфекционном отделении, один – требует интенсивной терапии, шесть лечатся амбулаторно", - добавил мэр.

Отметим, что в Черновицкой области подтвердили 1429 случаев COVID-19. 79 зараженных уже выздоровели.

Также смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал, что Украина может избежать пика коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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