В ДТП на Волыни погибли двое полицейских

В Волынской области двое полицейских погибли, когда один из них не справился с управлением и врезался в дерево.
Как сообщили в Государственном бюро расследований, в результате аварии пострадали три человека – водитель и один из пассажиров погибли на месте, еще один, также коп, был госпитализирован.
"Следователи территориального управления ГБР начали досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека", - сказано в сообщении.
Трагедия произошла около 10 часов утра 6 апреля в одном из сел Волынской области. За рулем BMW находился работник отдела полиции, который, не справившись с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево.
Лейтенант полиции, который ехал на заднем сиденьи автомобиля, доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, ранее в Луганской области произошло смертельное ДТП с участием пограничника, в результате которого погибли два человека.
В свою очередь в столице на оформление ДТП будут выезжать волонтеры на байках – подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня".
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