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В ДТП на Волыни погибли двое полицейских

6 апреля, 19:15

Руслан Ровик

Трагедия произошла, когда один из копов не справился с управлением и врезался в дерево

В Волынской области двое полицейских погибли, когда один из них не справился с управлением и врезался в дерево.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, в результате аварии пострадали три человека – водитель и один из пассажиров погибли на месте, еще один, также коп, был госпитализирован.

"Следователи территориального управления ГБР начали досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека", - сказано в сообщении.

Трагедия произошла около 10 часов утра 6 апреля в одном из сел Волынской области. За рулем BMW находился работник отдела полиции, который, не справившись с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево.

Лейтенант полиции, который ехал на заднем сиденьи автомобиля, доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, ранее в Луганской области произошло смертельное ДТП с участием пограничника, в результате которого погибли два человека.

В свою очередь в столице на оформление ДТП будут выезжать волонтеры на байках – подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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ДТП Волынь полицейские волынская область погибли полицейские смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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