В ДТП на Закарпатье пострадали девять человек

В больнице после аварии оказались девять человек, в том числе трое детей

/ Фото: Нацполиция

В Закарпатской области на трассе Мукачево-Львов произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, после которого в больнице оказались девять человек, в том числе трое детей.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, информация о столкновении в селе Горбок поступила копам 19 января, около 17:30.

Предварительно установлено, что 32-летняя жительница Чопа на Кіа-Rіо, совершая обгон попутного Volvo, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Renault под управлением 56-летнего жителя Арданова Иршавского района.

В результате ДТП в больницу доставили водителя Кіа-Rіо, двоих ее малолетних детей в возрасте пяти и девяти лет, а также еще одного пассажира.

Также помощь врачей потребовалась водителю Renault и четверым его пассажирам, среди которых одна несовершеннолетняя.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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