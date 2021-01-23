Українська
$ 28,26
34,37
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

На Львовщине столкнулись поезд и маршрутка: есть пострадавшие

23 января, 15:59

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

В результате аварии два пассажира автобуса получили травмы

На Львовщине в результате ДТП с участием поезда и маршрутного автобуса пострадали два человека.

Реклама

Об этом сообщает пресс-центр Львовской железной дороги.

Дорожное происшествие произошло на железнодорожном переезде 8 км перегона Ставчаны – Любинь Великий.

"Приближаясь к переезду, водитель маршрутного автобуса сообщением Львов – Пустомыты пренебрег предупреждением световой и звуковой сигнализации, которые запрещали движение автотранспорта, и выехал на переезд", – говорится в сообщении.

Читайте также: В ДТП на трассе Киев – Чоп насмерть разбились два человека, еще двое в больнице (фото)

Заметив нарушителя, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние оказалась недостаточным, чтобы предотвратить столкновение.

Реклама

В результате аварии два пассажира автобуса получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее на перекрестке Яблонской и Окружной в Буче произошла авария, 21 января. Киевлянка 1996 года рождения, управляя автомобилем Honda Accord ехала на улице Яблонской в городе Буча по направлению Ворзеля.

Кроме того, мы писали, что в Одессе столкнулись пять автомобилей.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП Львов поезда автобусы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)
Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)Экономика
Поймали на горячем: одесского диверсанта, агента ФСБ РФ задержали за минуту до организованного им взрыва
Поймали на горячем: одесского диверсанта, агента ФСБ РФ задержали за минуту до организованного им взрываУкраина
Во Львове в арендованной квартире нашли мертвыми парня и девушку
Во Львове в арендованной квартире нашли мертвыми парня и девушкуЗапад
В Украине начали воровать карантинную
В Украине начали воровать карантинную "запрещенку"Запад
В Тернополе обстреляли ребенка во время катания на санках
В Тернополе обстреляли ребенка во время катания на санкахЗапад
Повышение цены на газ: на западе Украины люди снова перекрыли трассу (фото)
Повышение цены на газ: на западе Украины люди снова перекрыли трассу (фото)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять