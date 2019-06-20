В ДТП возле Ровно погиб сын известного предпринимателя

На трассе лоб в лоб столкнулись две легковушки

На днях в селе Колоденка, что возле Ровно, произошло смертельное ДТП, в котором погибли 24-летний и 25-летний водители легковушек Volkswagen Passat и Ford Focus. Автомобили столкнулись лоб в лоб.

Как стало известно, 24-летний погибший – сын предпринимателя из Березного Николая Иващишина. Бизнесмен владеет торговой маркой "Волынский Бровар", "Эверест Сталь", пабом "Пилорама", супермаркетом "Бочка", а также строительным магазином в марте. Об этом сообщает rivne.media.

Напомним, на трассе Киев – Чоп произошло смертельное ДТП. Полицейские установили, что в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей Ford и Volkswagen Passat погибли оба водителя и получили травмы двое пассажиров.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Также мы писали, что в Украине намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах.

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