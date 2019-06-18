Лобовое ДТП в Ровенской области: есть погибшие и раненые

На трассе Киев – Чоп столкнулись легковушки

















На трассе Киев – Чоп, возле села Колоденка сегодня, 18 июня, около семи часов утра произошло смертельное ДТП.

Полицейские на месте происшествия установили, что в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей Ford и Volkswagen Passat погибли оба водителя и получили травмы двое пассажиров.

Спасатели ГСЧС, прибыв на место происшествия, деблокировали двух погибших мужчин. Еще двух пострадавших работники скорой медицинской помощи доставили в КП "Ровенская детская больница" и в КНП "Центральная городская больница". К оказанию помощи были привлечены три единицы спецтехники и девять человек личного состава спасателей.

Следователи выясняют все обстоятельства ДТП. Временно затрудненное на трассе движение автомобилей уже восстановили.

Напомним, ранее "Сегодня" сообщали, что в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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