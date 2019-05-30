В ГСЧС рассказали подробности крушения вертолета Ми-8

В результате аварии погибли четверо членов экипажа

Фото ГСЧС.

После падения в Ровенской области военный вертолет Ми-8 загорелся. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается в сообщении, в результате аварии погибли четверо членов экипажа.

"29 мая в 23:50 вблизи села Сестрятин Радивиловского района произошло падение вертолета Ми-8 Вооруженных сил Украины с последующим горением, в результате чего погибли четыре члена экипажа. В 1:02 30 мая подразделениями ГСЧС пожар ликвидировали", - указали спасатели.

На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС в Ровенской области.

Напомним, в Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. Связь с вертолетом была потеряна 29 мая в 23:27 во время учебно-тренировочного полета. Как выяснилось, Ми-8 упал упал возле села Сестрятин в Радивиловском районе.

Как мы писали ранее, не так давно в городе Чугуеве Харьковской области во время выполнения учебно-тренировочного полета совершил аварийную посадку вертолет Ми-2 МСБ, принадлежащий местной учебной авиационной бригаде Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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