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В Хмельницком нашли пропавшую девочку и ее мать

Сегодня, 12:39

Как оказалось, женщина решила уйти от сожителя и не сообщила ему ни о планах, ни о возможном местонахождении

Фото: Нацполиция
В Хмельницком нашли пропавшую девочку и ее мать //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/815/f45/5c5815f45e194.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/815/f45/5c5815f45e194.jpg Запад Как оказалось, женщина решила уйти от сожителя и не сообщила ему ни о планах, ни о возможном местонахождении

В Хмельницком полицейские разыскали женщину и ее дочь, которые на днях  исчезли из своего дома и не оставили никакой информации.

"Мы нашли женщину, пропавшую вместе с 8-летней дочкой. Как оказалось, она ушла от сожителя и не собиралась ему сообщать о своем местонахождении", – сообщили нашему сайту в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Беглянка также рассказала правоохранителям, что они с ребенком находятся в безопасном месте и ничто им не угрожает.

Напомним, недавно под Киевом нашли мать с дочкой, которые исчезли в Переяслав-Хмельницком. В полиции отметили, что поздно вечером неравнодушный водитель позвонил в полицию и рассказал, что в одну из школ города подвез женщину с несовершеннолетней девочкой, которые совпадали по приметам с разыскиваемыми. Как выяснилось, женщина сбежала с дочкой, потому что боялась гнева мужа за финансовые растраты. Все время они прятались в Киеве.

Ранее жительница Львова заявила об исчезновении своего шестилетнего сына Максима Мустяте. Мальчик исчез в обеденное время возле супермаркета "Арсен" на улице Патона.

Также мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков. В столице киевлянам рассылают СМС, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.

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Тег дочь, мать, Хмельницкий, пропали

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