В Хмельницком появился собственный супергерой – Хмельмен: видео

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Настоящий супергерой живет в Хмельницком. Но город он не спасает, у него другая миссия – привлекать туристов.

Яркий красный плащ, на лице маска, а на голове настоящая гетманская шапка. Мимо хмельницкого героя в облегающем костюме не может пройти без эмоций ни одна женщина. Он – украинский конкурент всех голливудских супергероев. Но главная задача Хмельмена не спасать человечество, а разрекламировать родной город. Охотно показывает достопримечательности Хмельницкого. Настоящее имя Хмельмен не называет. Говорит, он хороший, образцовый дух Хмельницкого. Горожан и туристов встречает с хорошим настроением. Они отвечают взаимностью.

"Первое с чем тебя встречают – это улыбка. Искренняя, веселая, яркая, приветливая. Бывает удивление, типа: "Вау, неужели я тебя увидел", – рассказывает Хмельмен.

Образ Хмельмена появился случайно. Чиновники думали, как разрекламировать город. Узнали, что создатель американских комиксов DC, Джек Лейбовиц, их земляк. Поэтому создали свою книгу, а ее героя оживили.

Леся Герасимчук директор агентства развития Хмельницкого:

"Язык, на котором он написан, апеллирует именно к молодежи, здесь можно увидеть самые интересные словечки".

Почитать комикс про Хмельмена можно и в мобильном приложении. Тех, кто желает познакомиться с героем лично, приглашают в Хмельницкий. Чиновники надеются, что вскоре их персонаж будет проводить бесплатные экскурсии вместе со своей супер-женщиной.

Хмельницкий привлекает гостей не только супергероем, но и возможностью посмотреть на хищных котят. Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что трое очаровательных львят родились в Хмельницком. Посетителям львят покажут через несколько дней.

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