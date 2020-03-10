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В Хмельницкой области восьмилетний мальчик расстрелял родного брата

10 марта, 11:21

Татьяна Очеретяна

Пострадавшего госпитализировали и достали пулю из тела

В Хмельницкой области восьмилетний мальчик случайно выстрелил в своего 10-летнего брата из пневматической винтовки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в одном из частных домохозяйств села Ривки Славутского района.

"Двое родных братьев играли во дворе своего дяди. Младший восьмилетний мальчик нашел пневматическую винтовку и случайно выстрелил из нее в грудь своему старшему брату", – написали в сообщении.

Ребенка госпитализировали в больницу и достали пулю из тела. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

Следователи Славутского отдела полиции открыли уголовное производство по статье "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение", проводится расследование.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в центре Днепра произошла перестрелка, в которой принимали участие две группы людей. Скорее всего, огонь велся из травматического или пневматического оружия – судя по характерным звукам выстрелов. Тогда три человека получили ранения. Очевидцами инцидента стали десятки людей.

Некоторые участники перестрелки сумели сбежать, однако в ту же ночь полиция задержала пятерых "стрелков" и провела десятки обысков.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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