В центре Днепра средь бела дня произошла перестрелка: видео

Инцидент произошел на улице Титова, о потерпевших пока не сообщается

В центре Днепра, на улице Титова, средь бела дня 24 февраля произошла стрельба. Несколько мужчин в коротких черных куртках обстреливали друг друга с близкого расстояния, пытаясь уклониться от выстрелов противника.

Соответствующее видео было опубликовано на Telegram-канале H_Dnepr.

Отметим, что огонь, скорее всего, велся из травматического или пневматического оружия – судя по характерным звукам выстрелов, а также учитывая то, что все участники перестрелки оставались на ногах, несмотря на неизбежные попадания.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, которые пытались выяснить причины и обстоятельства перестрелки.

О причинах и последствиях этого происшествия, а также о пострадавших пока не сообщается.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как вечером 18 февраля в Киевском районе Одессы мужчина устроил стрельбу в салоне красоты. Женщина-парикмахер тогда получила огнестрельные ранения.

А 2 февраля в Киеве на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину. Погибшим оказался Андрей Сотник, который работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.

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