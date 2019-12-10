В Хмельницкой области люди остались без тепла из-за перехода на автономное отопление

В квартирах не выше восьми градусов тепла, а отопление не обещают дать даже в ближайшие дни

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Газовый скандал разгорелся в Хмельницкой области. Там люди живут без отопления и горячей воды. Температура в квартирах не выше восьми градусов тепла. Поэтому они вынуждены включать обогреватели, а старая проводка не выдерживает и горит. Неделями крестьяне сидят еще и без света. Спать ложатся в куртках. Кто виноват, что в квартирах до сих пор нет тепла решили разобраться новости "Сегодня".

В квартире настолько холодно, что изо рта идет пар. В одной комнате, только ночью работает обогреватель. Но спать ложатся одетыми. Батареи холодные, хотя семья Сергея Ливенцев и выложила пятьдесят тысяч гривен за автономное отопление. И котел к газу не подключен. Так же, как и у соседей. На дворе минус три, в квартирах на несколько градусов теплее. Жители двух многоэтажек в Скаржинцах уже месяц живут без отопления и горячей воды.

"Сгорел кабель, идущий из щитовой, из подвала, то мы поменяли за свой счет. Без света неделю", – рассказывает Леонид Ирха, житель Скаржинцы.

Только с газом нет перебоев. Чтобы помыться, греют воду в кастрюлях на плите.

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Ранее в многоэтажках было централизованное отопление от психоневрологического санатория. И когда там перешли на автономное, тепловикам стало невыгодно обслуживать несколько домов. Поэтому их жители купили газовые котлы и батареи, но газовики их до сих пор не подключили.

Василий Гнап, председатель ОСМД:

"Они тянули. С 16-го октября начались монтажные работы у нас с другой бригадой".

А представители "Хмельницкгаза" во всем обвиняют людей. Мол, долго делали проекты отопления.

Николай Кучерук, инженер по эксплуатационной деятельности акционерного общества "Хмельницкгаз"

"Как только были изготовлены проекты, сделали газификацию. На сегодняшний день мы проводим обследование, на следующей неделе будут уже счетчики закуплены, проводится поверка их, будут установлены и сразу будет включен газ".

В "Хмельницкгазе" новостям "Сегодня" пообещали, что через несколько дней с отоплением будет всего лишь один дом. Когда тепло станет в других – не знают, мол, бригады с таким объемом работ физически не справляются. Люди боятся, что будут встречать Новый год в холоде и готовятся к заоблачным счетам за электричество.

Также новости "Сегодня" писали о том, что ЧС в Светловодске набирает обороты: власть говорит, что отопление дали, но люди все еще мерзнут. Люди стоят в очередях на отключение от центрального отопления и собираются ехать с прошениями в Киев.

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