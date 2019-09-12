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В Хмельницкой области представили нового начальника Нацполиции

12 сентября, 19:21

Главным критерием оценки деятельности Анатолия Щадила будет уровень доверия населения

/ Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области сегодня, 12 сентября, начальником ГУ Нацполиции назначили полковника Анатолия Щадила.

"Я родился в Хмельницкой области, вырос, учился, здесь мои корни. Поэтому для меня это двойная ответственность. Сегодня перед полицией стоят серьезные задачи и вызовы. Я к ним готов и, надеюсь, мы достигнем хороших результатов работы", – заявил Щадило.

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По словам заместителя главы Нацполиции Игоря Клименко главным критерием оценки его деятельности на посту начальника ГУНП будет уровень доверия населения, ведь, в первую очередь, полиция – это сервисная служба.

Напомним, недавно во Львове представили нового начальника Нацполиции в области – полковника полиции Василия Виконского.

Прежде сообщалось, что нового начальника полиции представили на Закарпатье. Им стал полковник полиции Андрей Рубель.

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Источник: Сегодня

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