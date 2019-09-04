Во Львове представили нового начальника полиции: ветеран АТО и сильный менеджер

Василий Виконский / Фото: Нацполиция

Во Львове сегодня представили нового начальника Нацполиции в области – полковника полиции Василия Виконского.

"Виконский воевал на Донбассе, участвовал в операции по освобождению Славянска, в Краматорске, Артемовске, Дебальцево, Углегорске. Под Иловайском офицер Виконский вывел из-под огня свой личный состав, в котором, к сожалению, были погибшие, но свою задачу он выполнил. Я познакомился с ним во время освобождения Мариуполя – он запомнился мне в солдатской форме, каске и с автоматом, вместе со своими бойцами. В Широкино его подразделение выполняло задание на линии разграничения, а не на второй или третьей линии обороны. Он такой человек: получил задание, перекрестился и пошел выполнять, поэтому я с большим уважением отношусь к этому офицеру, который со временем стал очень эффективным менеджером на руководящих должностях", – отметил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Также Князев назвал главные задачи, которые придется выполнять Виконскому на новой должности: "Необходимо обращать больше внимания на социальную составляющую работы полицейских, на их быт. Это жилье, социальные льготы, профессиональный рост полицейских – так называемый "менеджмент" полиции".

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Справка: Василий Виконский, полковник полиции, в органах внутренних дел Украины с 2003 года, участник боевых действий. Предыдущая должность – начальник ГУ Нацполиции в Хмельницкой области. Родился в 1981 году в Ивано-Франковской области, женат, воспитывает дочь. Образование высшее, кандидат юридических наук.

Добавим, что генерал полиции третьего ранга Валерий Середа – предыдущий руководитель ГУ Нацполиции во Львовской области, назначен начальником Департамента обеспечения деятельности главы Национальной полиции Украины

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Ранее сообщалось, что нового начальника полиции представили на Закарпатье. Им стал полковник полиции Андрей Рубель.

Ранее Зеленский находился c рабочим визитом во Львовской области. Там он представил назначенного накануне главу Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского.

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