Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,3
27,67

Во Львове представили нового начальника полиции: ветеран АТО и сильный менеджер

4 сентября, 17:14

Главные задачи Василия Виконского - жилье, социальные льготы и профессиональный рост полицейских

Василий Виконский

Василий Виконский / Фото: Нацполиция

Во Львове сегодня представили нового начальника Нацполиции в области – полковника полиции Василия Виконского.

"Виконский воевал на Донбассе, участвовал в операции по освобождению Славянска, в Краматорске, Артемовске, Дебальцево, Углегорске. Под Иловайском офицер Виконский вывел из-под огня свой личный состав, в котором, к сожалению, были погибшие, но свою задачу он выполнил. Я познакомился с ним во время освобождения Мариуполя – он запомнился мне в солдатской форме, каске и с автоматом, вместе со своими бойцами. В Широкино его подразделение выполняло задание на линии разграничения, а не на второй или третьей линии обороны. Он такой человек: получил задание, перекрестился и пошел выполнять, поэтому я с большим уважением отношусь к этому офицеру, который со временем стал очень эффективным менеджером на руководящих должностях", – отметил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Также Князев назвал главные задачи, которые придется выполнять Виконскому на новой должности: "Необходимо обращать больше внимания на социальную составляющую работы полицейских, на их быт. Это жилье, социальные льготы, профессиональный рост полицейских – так называемый "менеджмент" полиции".

Реклама

Справка: Василий Виконский, полковник полиции, в органах внутренних дел Украины с 2003 года, участник боевых действий. Предыдущая должность – начальник ГУ Нацполиции в Хмельницкой области. Родился в 1981 году в Ивано-Франковской области, женат, воспитывает дочь. Образование высшее, кандидат юридических наук.

Добавим, что генерал полиции третьего ранга Валерий Середа – предыдущий руководитель ГУ Нацполиции во Львовской области, назначен начальником Департамента обеспечения деятельности главы Национальной полиции Украины

В тренде
Кабмин уволил Ульяну Супрун
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун

Ранее сообщалось, что нового начальника полиции представили на Закарпатье. Им стал полковник полиции Андрей Рубель.

Ранее Зеленский находился c рабочим визитом во Львовской области. Там он представил назначенного накануне главу Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Львов начальник полиция ветеран АТО

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
Зарезала новорожденную дочь: в Ровно судят горе-мать
Зарезала новорожденную дочь: в Ровно судят горе-матьЗапад
Полиция о гранатомете в центре Львова: могли планировать теракт
Полиция о гранатомете в центре Львова: могли планировать терактЗапад
Обвал дома в Дрогобыче: следствие рассматривает три версии трагедии
Обвал дома в Дрогобыче: следствие рассматривает три версии трагедииУкраина
Очередной пожар в детском лагере: есть жертвы
Очередной пожар в детском лагере: есть жертвыЗапад
Туристы хлынули в украинские Карпаты: названа причина
Туристы хлынули в украинские Карпаты: названа причинаЭкономика

Новости партнеров

Loading...