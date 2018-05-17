В Хмельницкой области река превратилась в поток нечистот

Речка Калюс в Хмельницкой области поражает своим нестерпимым смрадом, дохлой рыбой и ядовитой водой. По словам жителей окрестных сел, загрязнение водоема произошло из-за местного сырзавода – именно его обвиняют в сливе отходов в реку.

Как рассказала жительница села Винковцы Степанида Мельник, она каждое утро приходит к колодцу возле Калюса, и в солнечную погоду иногда ей бывает сложно подойти к реке даже на сотню метров.

"Когда дождь, из реки попадает в колодец, и мы пьем эту воду, есть запах, и есть все", - подчеркнула она.

А другие жители села уверяют, что река загрязнена уже давно, и уже забыли, когда купались в ней последний раз.

"Льют всякое непотребство туда. Вон с завода сколько течет, вон там течет. Тут где та рыба, оно все подыхает", – рассказал Виктор Кошолковский.

Журналисты "Сегодня" убедились, что даже в ветреную погоду стоять на берегу реки совсем непросто из-за нестерпимого смрада. Провести у воды более десяти минут невозможно, дышать нечем, а вода – белого цвета и бурлит.

На осмотр реки пригласили экологов, которые отметили, кроме вони, пену и пленку на поверхности воды, а также нечистоты на дне.

Между тем, главный инженер сырзавода утверждает, что, хоть очистные сооружения и старые, но нечистот в реку предприятие не сбрасывает.

"Прямых сбросов у нас в реку нет. Потому у нас проводится очистка. Вы сами видите, где идет прокачка, идут в аэротенки, очищаются. Потом дальше ил мы начали очищать. Вывозим на полигон", – объяснил Александр Сычевский.

По его словам, раньше нечистоты с завода сбрасывались на очистные сооружения поселка, но там также не могли полностью отфильтровать воду, а потому экологи выписали штраф.

"В реку попадают те частицы, которые не выпадают в осадок, это и стиральные порошки, и другие элементы", – убеждает Владимир Свидерек, секретарь Винковского поселкового совета.

Экологи взяли образцы воды из реки и ждут выводов. И лишь после их получения станет понятно, кто же загрязняет Калюс – завод или очистные сооружения.

"Это малая речка, которая в дальнейшем впадает в Днестр, и мы можем увидеть, какое состояние этой реки", – отметил Сергей Назарчук, старший инспектор охраны окружающей среды государственной экоинспекции в Хмельницкой области.

При этом ранее штраф заводу за неочищенные выбросы в воду составил 136 гривен. Владельцы предприятия обещают, что в этом году построят мощную фильтровальную станцию, и такую же хотят установить местные чиновники. Но из 20 миллионов гривен, необходимых для этого, у них есть только девять.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Швейцарии запустили первый завод по прямой откачке CO2 из воздуха. Предприятие обеспечит очистку воздуха от примерно 900 тонн CO2 в год. Для сравнения: все вулканы на планете ежегодно выбрасывают в атмосферу около 200 млн тонн CO2.

Также мы писали о том, что швейцарский стартап Swiss Alpine Air начал продавать за границу горный воздух с Альп.