В Хмельницкой области сбежавший из колонии зэк изнасиловал ребенка

Он встретил девочку в селе, а затем набросился на нее с ножом

Мужчина изнасиловал маленькую девочку. Фото: коллаж "Сегодня"

В одном из сел Хмельницкой области 45-летний осужденный сбежал из исправительного учреждения и изнасиловал 12-летнюю девочку.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.

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Детали ЧП

Как стало известно, 45-летний осужденный за кражи в июне 2021 года скрылся из исправительного учреждения.

Злоумышленник ехал на велосипеде и попал в одно из сел Хмельницкой области, где и встретил 12-летнюю девочку.

Преступник был в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил девочку показать ему дорогу в соседнее село.

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После того, как ребенок вывел мужчину в поле, он приставил к его горлу нож и изнасиловал.

Что грозит насильнику?

Правоохранители задержали педофила. Суд приговорил его к 13 годам и 6 месяцам тюрьмы.

Мужчина изнасиловал девочку. Фото: коллаж "Сегодня"

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Проблема сексуального насилия в Украине

Проблема сексуального насилия на Украине стоит весьма остро. Не менее 50% украинских женщин становились жертвами сексуальных домогательств, а около 8% украинок испытывали его на себе многократно.

Напомним, в Киеве 50-летний мужчина напал в лифте на двух девятилетних девочек, а затем совершил действия сексуального характера.

Также в Ровно молодой человек изнасиловал 13-летнюю девочку. Злоумышленник заявил, что не понял, сколько лет было пострадавшей.

Кроме того, в Одессе в один день изнасиловали девочку-подростка и 32-летнюю женщину. Мужчин задержали правоохранители, им объявили подозрения.

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