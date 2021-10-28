В Хмельницкой области сбежавший из колонии зэк изнасиловал ребенка

В одном из сел Хмельницкой области 45-летний осужденный сбежал из исправительного учреждения и изнасиловал 12-летнюю девочку.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.
Детали ЧП
Как стало известно, 45-летний осужденный за кражи в июне 2021 года скрылся из исправительного учреждения.
Злоумышленник ехал на велосипеде и попал в одно из сел Хмельницкой области, где и встретил 12-летнюю девочку.
Преступник был в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил девочку показать ему дорогу в соседнее село.
После того, как ребенок вывел мужчину в поле, он приставил к его горлу нож и изнасиловал.
Что грозит насильнику?
Правоохранители задержали педофила. Суд приговорил его к 13 годам и 6 месяцам тюрьмы.
Проблема сексуального насилия в Украине
Проблема сексуального насилия на Украине стоит весьма остро. Не менее 50% украинских женщин становились жертвами сексуальных домогательств, а около 8% украинок испытывали его на себе многократно.
Напомним, в Киеве 50-летний мужчина напал в лифте на двух девятилетних девочек, а затем совершил действия сексуального характера.
Также в Ровно молодой человек изнасиловал 13-летнюю девочку. Злоумышленник заявил, что не понял, сколько лет было пострадавшей.
Кроме того, в Одессе в один день изнасиловали девочку-подростка и 32-летнюю женщину. Мужчин задержали правоохранители, им объявили подозрения.
Ранее мы писали:
- В Киеве мужчину, который 5 лет развращал и насиловал дочь сожительницы, взяли под стражу. Сейчас девочке 14 лет.