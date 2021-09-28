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Потерянное детство. В Одессе изнасиловали девочку, и она не единственная жертва

28 сентября, 14:23
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Полицейские задержали насильников, сейчас они сотрудничают со следствием
Полицейские нашли мужчин и задержали / Коллаж "Сегодня"
Полицейские нашли мужчин и задержали / Коллаж "Сегодня"

За сутки в Одессе изнасиловали 14-летнюю девочку и 32-летнюю женщину. Пострадавшие обратились сразу в полицию. Насильников задержали, они во всём сознались.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

Что случилось

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Испуганная и обнаженная 32-летняя потерпевшая обратилась к жительнице ближайшего дома, где её изнасиловали. Она и позвонила полицейским. Позже в полицию обратилась мать 14-летней девочки. Она рассказала, что неизвестный мужчина надругался над её дочерью.

Полицейские нашли мужчин и задержали. Это оказались 24-летний житель одного из поселков городского типа Одесской области и 40-летний житель Одессы.

Наказание насильникам

Следователи открыли два отдельных уголовных дела. Мужчине, который изнасиловал 32-летнюю женщину, грозит лишение свободы от трех до пяти лет (ч. 1 ст. 152 (изнасилование)). А второму мужчине грозит до пяти лет лишения свободы (ч. 1 ст. 156 (совершение развратных действий с несовершеннолетними)).

Статистика насилия

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Детский омбудсмен Николай Кулеба заявил, что в течение 2020 года в Украине начали 410 уголовных дел в отношении сексуального насилия над детьми, а с начала этого года – еще 70. Однако такое количество производств незначительно, ведь в основном дети не сообщают о насилии.

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