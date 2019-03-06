В Хмельницкой области сразу пять приходов перешли в ПЦУ

Московский патриархат покинули более 430 религиозных общин

Фото: Getty Images

В Хмельницкой области сразу пять приходов перешли в ПЦУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0b4/4f1/5c50b44f1c8ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0b4/4f1/5c50b44f1c8ac.jpg 2019-03-06T21:12:00+02:00 Запад Московский патриархат покинули более 430 религиозных общин

По состоянию на сегодняшний день в Православную церковь Украины перешло 432 приходских храмов и два кафедральные соборы УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные с карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП.

По данным карты, 3 марта в ПЦУ перешло 16 приходов, 9 из которых – в Волынской области, в частности, Покровская церковь с. Апрельское, Георгиевская церковь с. Голядин, Покровская церковь с. Хмельницкое, Крестовоздвиженская церковь с. Ватин, Покровская церковь с. Терешковцы, Михайловская церковь с. Красив, Успенская церковь с. Звиняче, Покровская церковь с. Пирванче и Свято-Покровская церковь с. Веселое.

Также 3 марта в ПЦУ перешло три прихода в Ровенской области – Покровская церковь с. Брест, Троицкая церковь с. Реки, Свято-Рождество-Богородичная церковь с. Стадник; два прихода в Хмельницкой области – Св.-Дмитриевская церковь с. Старый Кривин и Св.-Дмитриевская церковь с. Малиничи.



Кроме того, за 3 марта в ПЦУ перешли приходы с. Иванков в Киевской области и приход с. Глыбочица в Житомирской области.



В то же время, 2 марта к ПЦУ присоединилась церковь Святого Андрея Первозванного в Винницкой области; Церковь Рождества Богородицы с. Бережовка в Черниговской области; храм Иоанна Богослова с. Бережонка в Черновицкой области; Св.-Преображенская церковь с. Левков в Житомирской области; Николаевская церковь с. Бирки в Кировоградской области.

Ранее предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, что Украина готова пойти на условия Румынской православной церкви, которая хочет обеспечения прав и свобод румынских общин, ради признания ею автокефалии Украинской церкви.

Ранее и в Грузии обсудили церковную ситуацию в Украине. В Тбилиси прибыл управляющий делами Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Антоний и встретился с патриархом Грузии Ильей ІІ.

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