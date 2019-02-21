В Грузии обсудили церковную ситуацию в Украине
Грузинский патриарх Илья ІІ молится за то, чтоб в Украине наступил долгожданный мир
Церковную ситуацию в Украине и мировом православии обсудили в Тбилиси управляющий делами Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Антоний и патриарх Грузии Илия ІІ.
В составе делегации был и народный депутат Украины, председатель фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. Речь шла также о непростых отношениях УПЦ с действующей властью.
"Мы услышали слова поддержки из уст святейшего патриарха Ильи в адрес предстоятеля нашей церкви митрополита Онуфрия и в адрес нашей канонической православной церкви. Он заверил нас в том, что он всегда молится о нашей церкви, о блаженнейшем митрополите Онуфрие и о том, чтоб как можно быстрее в Украине наступил мир, такой долгожданный всеми украинцами", – сказал Новинский.
Напомним, накануне Нового года, когда еще не был получен Томос Украиной, грузинская церковь сделала заявление относительно независимости украинской церкви. Митрополит Цилканский и Душетский Зосим после священного синода ГПЦ заявил, что не осуждает, но и не поддерживает автокефалию ПЦУ.
Уже после получения украинской церковью независимости, 6 января, грузинское духовенство снова сделало заявление, отметив, что Православная церковь Грузии не определилась с отношением к Томосу для Украины. Позицию ГПЦ по Томосу для ПЦУ рассмотрят на заседании Священного Синода.
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