В Хмельницкой области в ДТП с участием военного прокурора погибли люди – СМИ

По неподтвержденной информации, Toyota прокурора выехала на встречку

В Хмельницкой области у села Гелетинцы вечером 12 октября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

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Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области, передает Depo.Хмельницький.

По словам пресс-секретаря ГУНП в Хмельницкой области Инны Глеги, в результате ДТП с участием автомобилей Volkswagen и Toyota погибли два человека из Volkswagen, водитель второй машины госпитализирован.

В то же время, по информации УНН, аварию спровоцировал выехавший на полосу встречного движения автомобиль Toyota, за рулем которого находился заместитель военного прокурора Западного региона.

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Согласно информации на сайте военной прокуратуры Западного региона, у ее главы два заместителя – Михаил Балан и Олег Федорив.

Напомним,

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