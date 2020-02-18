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В Хмельницкой области в пруду нашли мертвой 5-летнюю девочку: что произошло

18 февраля, 15:28

200 человек искали погибшую всю ночь

/ Фото: Нацполиция

В Хмельницкой области исчезла пятилетняя девочка. После ночи поисков ее нашли мертвой в местном пруду. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Как рассказали правоохранители, в селе Загонцы Деражнянского района ребенок исчез со двора собственного дома. Сначала мать с соседями пытались найти ребенка самостоятельно, а когда поиски не дали результатов, обратились в полицию. В течение ночи погибшую искали более 200 человек: правоохранители, спасатели и местные жители.

Утром водолазы проверили пруд, расположенный недалеко от дома, где жила девочка. Опасения местных жителей подтвердились – тело ребенка нашли на дне водоема. Она провалилась под хрупкий лед.

"Стоит отметить, что девочка росла в неполной семье и воспитывалась только мамой. Женщина, в свою очередь, ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области легковушка слетела с дороги и упала в реку. В момент ДТП в автомобиле находился 9-летний ребенок и водитель.

Кроме того, ранее в Житомирской области спасли людей, очутившихся на ледяном острове. Двое мужчин и женщина в Житомирской области оказались в ловушке. Сломанный лед отрезал им путь к земле.

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ребенок утонула хмельницкая область

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