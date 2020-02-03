В Житомирской области спасли людей, очутившихся на ледяном острове

Даже этой аномально теплой зимой находятся экстремалы, которые ради рыбалки, забыв о безопасности, идут на лед. Двое мужчин и женщина в Житомирской области оказались в ловушке, сообщает "Ранок з Україною".

Сломанный лед отрезал им путь к земле. А были они в 70 метрах от берега. Спасатели на лодке прорубили тонкий лед, и добрались до бедолаг. С ними провели беседу о безопасности.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как в России льдина с 300 рыбаками оторвалась от берега. Это произошло на юге российского Сахалина.

Также мы писали о том, как в Павлограде рыбак едва не утонул в реке. От гибели мужчину спасли случайные прохожие и оперативность сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям – экстремала вытащили из ледяной воды.

Напомним, что в этом году январь в Киеве стал одним из самых теплых с 1881 года. Как сообщили метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура января в Киеве составляла + 0,8 °С, что на 6,4 °С выше климатической нормы. Холоднее всего было 7 января 2020 года, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 5,3 °С, а теплее всего – 11 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +7,1 градуса.

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