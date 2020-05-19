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В Ивано-Франковске несколько человек повторно заболели COVID-19

19 мая, 16:50

Татьяна Власенко

ПЦР-тесты показали наличие инфекции в организме ранее выздоровевших

В Ивано-Франковске, где коронавирус унес жизнь известного врача, несколько человек, которые ранее преодолели инфекцию, повторно заболели COVID-19. Об этом во время своего обращения в Facebook заявил мэр города Руслан Марцинкив.

"Есть такая плохая информация, что несколько человек повторно заболели коронавирусом. Они уже выздоровели, а вот теперь повторно имеют подтвержденные ПЦР-реакции", – сказал Марцинкив, впрочем, не раскрыв подробностей данных случаев.

Он отметил, что всего в городе зафиксировано 356 случаев коронавирусной инфекции, из них 28 летальных, результаты, касающиеся еще двух умерших, ожидаются.

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133 жителя Ивано-Франковска уже выздоровели. В больницах города сейчас находятся 172 пациента с коронавирусом.

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Как сообщал сайт "Сегодня", по состоянию на 9:00 19 мая в стране зафиксировано 18 876 случаев заболевания COVID-19. Темпы распространения инфекции немного пошли на спад. За последние сутки лабораторно подтверждено 260 случаев инфицирования, тогда как за вчера, 18 мая, – 325.

Всего в Ивано-Франковской области подтверждено 1235 случаев инфицирования новым коронавирусом.

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