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В Ивано-Франковске от коронавируса умерла 19-летняя девушка

13 мая, 10:26

Татьяна Власенко

У молодой пациентки не было сопутствующих заболеваний

В Ивано-Франковске от коронавирусной инфекции умерла 19-летняя девушка. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив во время своего обращения в Facebook.

Ранее сообщалось, что юная пациентка находилась в Центральной районной больнице в тяжелом состоянии на грани интубации.

По словам Марцинкива, девушка умерла сегодня, 13 мая, ночью.

"Эта ночь была трагическая для нас. В Центральной городской клинической больнице от коронавируса умерла девочка, 19 лет. Ничем не болела... Это огромная трагедия, не смогли спасти", – отметил мэр Ивано-Франковска.

Кроме того, по его словам, от COVID-19 в городе также умер и 44-летний мужчина, который имел сопутствующее заболевание – сахарный диабет.

Всего в Ивано-Франковске от коронавируса скончались уже 25 человек, еще у четверых умерших – COVID-19 под вопросом.

Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 13 мая в стране зафиксировано 16 424 случая заболевания COVID-19. Из них в Ивано-Франковской области – 1144.

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