В Ивано-Франковске врачи борются за жизнь 19-летней девушки с коронавирусом

В больницах Ивано-Франковска восемь пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии находятся в реанимации, среди них – врач и 19-летняя девушка.
Об этом во время оперативного совещания сообщила начальница Управления здравоохранения Мария Бойко.
"В Центральной городской клинической больнице в тяжелом состоянии находятся четыре человека. Один врач интубирован, в тяжелом состоянии. Также 19-летняя девочка в тяжелом состоянии, находится на грани интубации", - подчеркнула она.
Бойко добавила, что еще два пациента находятся на неинвазивной вентиляции легких – сипапе.
"В городской больнице №1 в тяжелом состоянии в реанимации находятся четыре человека", - рассказала она.
Кроме того, чиновница отметила, что сейчас 196 горожан с пневмониями находятся в медицинских учреждениях города, еще 25 – в легочном диспансере, и около 10 – в областной инфекционной больнице.
Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковской области умерла зараженная коронавирусом женщина-медик – 41-летняя лаборант рентген-кабинета Калушской районной больницы Богдана Грыцив.
Напомним, что медики, которые лечат пациентов с COVID-19, получат 300% надбавки к зарплате.
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