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В Ивано-Франковске открылась выставка бездомного художника

Сегодня, 15:37

Свои работы автор посвятил матери, которая его бросила еще в детстве

В Ивано-Франковске открылась выставка бездомного художника Запад Свои работы автор посвятил матери, которая его бросила еще в детстве

В Ивано-Франковске местный бездомный открыл выставку собственных картин и посвятил матери, которая бросила его сразу же после рождения.

Уже более двух лет Владимир Будай живет в доме ночного пребывания. О своем прошлом художник вспоминает неохотно. Рассказывает только: сколько себя помнит, всегда рисовал.

Это первая презентация его работ – более двух тысяч картин. Большинство своих творений художник раздаривает, остальные продает. На вырученные деньги покупает полотна, кисти и краски.

"Зная, что он художник, что он пишет картины, мы решили организовать такое мероприятие, чтобы сломать сложившийся в обществе стереотип о том, что бездомные люди якобы не могут быть полезными", – рассказал директор дома ночного пребывания Иван Боберский.

Напомним, не так давно в Кропивницком прошла выставка, посвященная украинским морякам, которых захватили россияне в Керченском проливе. Идея принадлежит семье младшего из моряков – Андрея Эйдера. На картинах россияне захватывают украинские корабли. Художники из разных городов изобразили свои версии событий в Керченском проливе. 24 картины. Ровно столько пленных моряков.

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Источник: Сегодня

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