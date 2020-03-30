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В Ивано-Франковске подтвердили COVID-19 у 57 больных пневмонией

30 марта, 19:41

Руслан Ровик

На Прикарпатье провели экспресс-тестирование среди больных пневмонией

В больницах Ивано-Франковска провели экспресс-тесты на коронавирус среди больных пневмонией, у 57 из них они дали положительный результат.

Об этом в своем видеообращении сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"В наших городских стационарах с пневмониями находится 154 человека, и буквально за день прибыло дополнительно 17 жителей. Проведено 150 экспресс-тестов, из них выявлено 57 положительных результатов", — рассказал он.

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Градоначальник заявил, что 37 заболевших находятся в центральной клинической больнице и 20 – в городской клинической больнице №1. Материалы 43 человек переданы на ПЦР-исследования в соответствующую лабораторию.

"На сегодняшний день официально подтверждено 16 случаев коронавируса у жителей города", – резюмировал Марцинкив.

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Напомним, ранее массовое экспресс-тестирование провели и во Львове – там были получены два позитивных результата, один из которых – у водителя трамвая.

Также стоит напомнить, что в целом по Украине по состоянию на утро 30 марта было подтверждено инфицирование 480 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Ивано-Франковск тестирование тесты пневмония коронавирус

Источник: Сегодня

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