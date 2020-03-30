В Ивано-Франковске подтвердили COVID-19 у 57 больных пневмонией

В больницах Ивано-Франковска провели экспресс-тесты на коронавирус среди больных пневмонией, у 57 из них они дали положительный результат.
Об этом в своем видеообращении сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
"В наших городских стационарах с пневмониями находится 154 человека, и буквально за день прибыло дополнительно 17 жителей. Проведено 150 экспресс-тестов, из них выявлено 57 положительных результатов", — рассказал он.
Градоначальник заявил, что 37 заболевших находятся в центральной клинической больнице и 20 – в городской клинической больнице №1. Материалы 43 человек переданы на ПЦР-исследования в соответствующую лабораторию.
"На сегодняшний день официально подтверждено 16 случаев коронавируса у жителей города", – резюмировал Марцинкив.
Напомним, ранее массовое экспресс-тестирование провели и во Львове – там были получены два позитивных результата, один из которых – у водителя трамвая.
Также стоит напомнить, что в целом по Украине по состоянию на утро 30 марта было подтверждено инфицирование 480 человек.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк