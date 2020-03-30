Во Львове коронавирус нашли у водителя трамвая

Во Львове стали известны первые результаты массового экспресс-тестирование на коронавирус – получены два позитивных результата.

Об этом заявил мэр города Андрей Садовый в своем Facebook.

"Есть два случая положительных результатов экспресс-тестов на коронавирус во Львове. ВАЖНО – это результаты именно экспресс-тестов. Анализы отправлены на ПЦР-диагностику для окончательного подтверждения", - написал он.

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Кроме того, львовский градоначальник добавил, что первый случай обнаружили у пациентки 5-й больницы 1965 года рождения, которая 25 марта поступила с пневмонией. Все пациенты и врачи, которые контактировали с ней, сейчас обследуются и изолированы в помещении больницы.

Второй случай – водитель трамвая (1970 года рождения), у которой нет никаких симптомов. У женщины взяли материал для ПЦР-теста и отправили ее на обсервацию под контроль семейного врача. Трамвай сняли с маршрута. Сейчас тестируют на коронавирус всех водителей.



Садовый уточнил, что во Львове начали массово делать экспресс-тесты в коммунальных учреждениях среди сотрудников, которые вынужденно контактируют с большим количеством людей.

Ранее мы сообщали о том, что во Львове коронавирусной инфекцией заразилась целая семья – отец, мать и их 14-летний сын. Как выяснилось, семья вернулась из Австрии, а когда у них появились симптомы, они обратились к медикам, и вскоре их диагноз подтвердился.

Также стоит напомнить, что в в Украине по состоянию на утро 30 марта было подтверждено инфицирование 480 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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