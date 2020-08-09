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В Ивано-Франковске в разгар эпидемии работал ночной клуб: отдыхающим помешал "минер"

9 августа, 13:32

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Людей пришлось эвакуировать из заведения

В Ивано-Франковске, где коронавирусная инфекция пробралась в апелляционный суд, несмотря на карантин вовсю работал ночной клуб. Развлечения посетителей прервало сообщение о заминировании заведения.

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Как рассказали в пресс-службе местной полиции, инцидент произошел ночью 8 августа. Узнав о "минировании", на место немедленно приехали патрульные, взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи с собакой и пожарные.

Специалисты обследовали заведение и прилегающую территорию, но никакой взрывчатки там не нашли. Кроме того, из клуба, который работал в разгар эпидемии, эвакуировали 70 человек.

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Правоохранители уже установили личность "минера". Он оказался 24-летним местным жителем, которого накануне охранники клуба не пустили в заведение.

Ранее сообщалось, что в столице за нарушение карантина закрыли четыре ночных клуба. За последние несколько дней в столице проверили 430 объектов – ресторанов, ТРЦ и магазинов.

Также смотрите, безопасно ли в карантин посещать рестораны:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Ивано-Франковск эвакуация карантин полиция минирование ночной клуб
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