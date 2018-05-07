В Ивано-Франковске водители и пешеходы устроили драку со стрельбой

В Ивано-Франковске после ДТП на дороге произошла драка со стрельбой, в результате которой травмы получили два человека, а виновник аварии скрылся с места происшествия. Инцидент произошел 6 мая, сообщает местное издание Курс.

Как стало известно, велосипедист двигался по улице Ивасюка в сторону Тисменицкой, когда его догнал и сбил автомобиль Subaru Forester. Совершив ДТП, водитель и пассажиры автомобиля вышли и начали избивать велосипедиста ногами.

За мужчину вступились прохожие, и вскоре конфликт между пассажирами машины и пешеходами перерос в драку, во время которой неизвестный применил травматическое оружие, сообщили в полиции.

"В ходе стрельбы травмы получил 22-летний пассажир Subaru. После этого другие пассажиры автомобиля сбежали по дамбе реки, а водитель сел в автомобиль и скрылся в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

По словам свидетелей, они слышали около шести выстрелов на месте инцидента. Инцидент закончился тем, что велосипедиста забрала скорая медицинская помощь, а раненого пассажира Subaru задержали патрульные.

"Автомобиль установлен, продолжаются первоочередные меры по установлению и задержанию лиц, причастных к конфликту. Ведется следствие", – сообщил представитель патрульной полиции Ивано-Франковской области Николай Гурак.

Напомним, 30 апреля в центре Киева был избит народный депутат Мустафа Найем. Инцидент случился в результате конфликтной ситуации на дороге. Сам нардеп заявлял, что его пытались подрезать и он попытался пресечь хамство.

Также журналисты "Сегодня" провели опрос среди специалистов, которые дали целый ряд советов о том, как стоит себя вести в случае возникновения конфликта на дороге.